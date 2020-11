Caso positivo de covid-19 na creche 'O Principezinho' no Caniço

Há mais um caso de covid-19 num estabelecimento de ensino da Região, desta feita na creche 'O Principezinho', no Caniço.

A situação terá sido comunicada, ontem, dia 8 de Novembro, pelo delegado de saúde de Santa Cruz aos encarregados de educação. Só depois (e após algumas tentativas de contacto) chegaria a confirmação da Direcção Administrativa, que terá tentado 'abafar' a situação pedindo aos pais que não divulgassem esta informação.

"Tivemos, no decurso do dia de hoje, a informação de que uma das crianças da Sala de Jardim Pôr-do-Sol testou positivo à covid-19. Assim sendo, foi accionado o Plano de Contingência do nosso infantário", pode ler-se no e-mail enviado aos encarregados de educação.

Segundo o mesmo documento, e "de acordo com as orientações do Delegado de Saúde de Santa Cruz", "todas as crianças e da equipa pedagógica da referida sala" ficarão em confinamento obrigatório "durante a semana de 9 a 13 de Novembro".

Em confinamento obrigatório, no mesmo período, ficarão também "uma Técnica do Ensino Especial" e algumas crianças da Sala de Jardim Coração (sala do lado), concretamente "apenas das crianças que têm como actividade extracurricular o Inglês" (disciplina que era comum a alguns alunos das duas salas).

"Este confinamento e testagem são meramente preventivos", sublinha a direcção. Ainda assim, a situação está a preocupar os pais, uma vez que os restantes colegas (da Sala de Jardim Coração) continuarão a poder frequentar a creche e também não serão testadas.

O DIÁRIO sabe que as crianças e equipa pedagógica que se encontram em isolamento profilático serão testados apenas na próxima quarta-feira (dia 11 de Novembro).

Sabe-se ainda que a menino infectado com covid-19 não vai à creche desde a última quinta-feira.

Este caso terá ligação com a criança que testou positivo, este domingo, no Colégio de Santa Teresinha e ambos com o profissional afecto a uma unidade privada da área da farmácia, reportado na passada sexta-feira (dia 6 de Novembro) pelas autoridades regionais de saúde.

Ainda segundo a informação remetida aos pais, "a data da retoma das actividades pedagógicas, na referida sala, será definida pelo Delegado de Saúde de Santa Cruz e comunicada após o apuramento dos resultados ao despiste da covid-19".

O DIÁRIO tentou contactar a administração da creche e o delegado de saúde de Santa Cruz, que não se mostraram disponíveis para prestar quaisquer declarações.