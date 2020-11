Porto do Funchal recebe escala técnica do 'Disney Wonder'

O navio escala o Porto do Funchal pela primeira vez, numa estreia com pouco brilho ou sequer razões de 'festa', mas que não é de todo para deixar passar ao lado. Dependendo do tempo que ficar em porto para reabastecimento e descanso da tripulação, antes da grande travessia, a verdade é que será sempre uma imagem diferente da que tem sido habitual desde meados de Março.

Com 300 metros de comprimento, 32 metros de boca e 84 mil toneladas de arqueação bruta, capacidade para transportar 2.400 passageiros, servidos por até 945 tripulantes, o 'Disney Wonder' fez a sua viagem inaugural a 15 de Agosto de 1999 e nunca visitou a Madeira.

Há alguns anos, em 2010, estreou cá o primeiro dos quatro navios da multinacional de origem norte-americana Walt Disney Company, na altura o 'Magic', que ao longo dos anos seguintes visitou o Funchal por oito vezes (2013, 2014, 2015).

A sua estreia coincidiu com a Festa da Flor realizada em Abril desse ano fatídico para a memória colectiva dos madeirenses, com as marcas da intempérie, meses antes, ainda a fazerem-se notar, nomeadamente com o aterro que, hoje, é a Praça do Povo.

Voltando ao 'Disney Wonder', é um navio de luxo, ainda que virado para o conceito familiar, com toda a magia das animações conhecidas de todos, miúdos e graúdos. Em 1998, quando foi terminada a sua construção, custara 350 milhões de dólares (295,6 milhões de euros).

A entrada da empresa de animação infantil no mundo dos cruzeiros foi um sucesso. Aliás, há alguns anos, três desses navios, incluindo o 'Magic', o 'Dream' e o 'Wonder', foram eleitos os melhores navios para fazer cruzeiro, pelos leitores da conceituada revista Condé Nast Traveler.

'Disney Magic' eleito o melhor paquete para realizar um cruzeiro

A companhia não lança nenhum novo navio desde Janeiro de 2012, mas preparava-se para nos próximos tempos lançar três novos ao mar. Encomendados aos estaleiros alemães Meyer Werft, em Papenburg, em 2016, estarão numa espécie de pausa para se perceber até onde irá o impacto da pandemia de covid-19. Da classe Triton, serão movidos a energia GNL (gás natural liquefeito) serão maiores (144 mil toneladas de arqueação bruta), 341 metros de comprimento e 39 de largura, e capacidade para 1.250 camarotes.

O quinto navio da frota já tem nome, será o 'Disney Wish' e estava previsto para ser entregue nos finais de 2021 e começar a navegar em Janeiro de 2022.

Esta viagem do 'Disney Wonder' é um regresso ao outro lado do Atlântico, depois de há pouco mais de um mês ter passado pelo Porto de Ponta Delgada, vindo de Port Canaveral, EUA, rumo a Brest, na França, com 444 passageiros a bordo. Deverá ser para lá que regressa, antes de iniciar operações a partir do porto de Galveston, no Texas, a 5 de Janeiro do próximo ano.

No entanto, tudo isto ainda é muito incerto e dependerá da evolução da pandemia, nomeadamente nos EUA.

As ilhas privadas

O rumo poderia muito bem ser, num primeiro momento, a ilha privada da Disney, denominada Castaway Cay, nas Bahamas mas mesmo 'em frente' à Florida. O navio deverá retomar actividade apenas em 2021, com operações ao longo de vários portos entre a região das Caraíbas, os EUA e o México, sempre na região de influência do Golfo do México.

Ver Galeria

Mas poderá também ser na outra ilha, onde a empresa acabara de comprar muitos hectares em 2019, num investimento de 400 milhões de dólares. Situado também nas Bahamas, o Lighthouse Point é um pedaço gigantesco de terreno (quase 304 hectares) num futuro resort que deveria abrir entre finais de 2022 e inícios de 2023, com muito mar cristalino à volta da ilha de Eleuthera.

A verdade é que, desta feita, a escolha de porto de escala é o Funchal em detrimento da capital açoriana, ainda que nos mesmos moldes restritivos. Poucas horas de escala e sem direito a saída para terra dos tripulantes.

Segundo o site Marine Traffic, que monitoriza o movimento de navios por todo o globo, o 'Disney Wonder deverá chegar de Dover, Reino Unido, pelas 6 horas da manhã de quarta-feira, 18 de Novembro, devendo sair ao final da tarde do mesmo dia.