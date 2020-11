Carro capota em bomba de gasolina

Um condutor despistou-se esta manhã, pelas 8 horas, na Rua da Ribeira de João Gomes, à entrada de uma bomba de gasolina.

Ao que o DIÁRIO apurou, o automobilista seguia em direcção à baixa do Funchal quando no acesso ao posto de abastecimento acabou por embater no passeio com um dos pneus traseiros e o carro capotou.

Para o local foi accionada a corporação de Bombeiros Voluntários Madeirense (BVM) que canalizou desde logo duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.

Quando os bombeiros chegaram, o homem já tinha conseguido sair do interior da viatura e não quis ser transportado ao hospital.