Madeira com 13 novos casos, 3 são crianças

Hoje, dia 16 de Novembro, a Madeira regista 13 novos casos positivos de covid-19, pelo que passa a contabilizar 613 casos confirmados no território regional, de acordo com o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE).

Trata-se de 5 casos importados (3 provenientes da Polónia, 1 da Holanda e 1 do Reino Unido) e 8 casos de transmissão local (associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados).

Destes três são crianças, com idades entre os 2 e os 13 anos, que frequentam 2 estabelecimentos de ensino (1 no concelho de Câmara de Lobos e 1 no concelho de Funchal).

A autoridade regional de saúde salvaguarda que "os respectivos estabelecimentos de ensino já se encontravam identificados e o seu plano de contingência activo".

Hoje há também 22 casos recuperados a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar 451 casos recuperados de covid-19, havendo agora o registo de 2 óbitos associados ao vírus na RAM.

De acordo com o relatório de situação epidemiológica do IASAÚDE são assim 160 os casos activos na Madeira, dos quais 77 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 83 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos activos, 61 são não-residentes e 99 são residentes na RAM.

No que se refere ao isolamento dos casos activos, 37 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 119 em alojamento próprio e 4 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

Quanto a à vigilância activa de contactos de casos positivos, 707 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e 10 no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 9306 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No total, há 131 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 10 provenientes da operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e 121 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24