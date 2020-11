Madeira com 8 novos casos positivos de covid-19

De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pelo IASAÚDE, hoje há 8 novos casos positivos de Covid-19 a reportar na Região, pelo que a Madeira passa a contabilizar 504 casos confirmados. Trata-se de 6 casos importados (2 provenientes do Reino Unido, 2 da Alemanha, 1 de Espanha e um da Região Norte de Portugal) e 2 casos de transmissão local.

"Relativamente aos 2 casos de transmissão local confirmados hoje, dizem respeito a um profissional do SESARAM, EPERAM, que se encontrava ontem em estudo, e a um profissional de saúde, afecto a uma unidade privada da área farmacêutica. Nos 2 casos foram identificados potenciais contactos de risco com viajantes provenientes de fora da RAM, investigações epidemiológicas estão em curso." No âmbito da investigação epidemiológica dos casos positivos anteriormente identificados, testes de COVID-19 estão em curso, sem que, até ao momento, tenham sido identificados novos casos positivos.

No total, há 30 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 12 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 20 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.

O IASAÚDE realça que hoje há mais 23 casos recuperados a reportar. Desta forma, a Região passa a contabilizar 316 casos recuperados de Covid-19, mantendo-se o registo de 1 óbito associado à doença.

Sendo assim, são 187 os casos activos, dos quais 150 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 37 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 131 são não-residentes e 57 são residentes na RAM.

No que concerne o isolamento dos casos activos, 84 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 100 em alojamento próprio e 3 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19.

À data, 586 contactos de casos positivos estão em vigilância pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região. Relativamente a viajantes, 13.842 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.