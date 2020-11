O que devo fazer se o meu colega de trabalho testar positivo?

Em primeiro lugar, é necessário salvaguardar que alguém com sintomas gripais não está, necessariamente, infetado com SARS-COV-2. As outras doenças sazonais, como gripes e constipações, não foram erradicadas por este vírus. Os testes positivos são validados apenas pela entidade de saúde local competente, processo esse que se inicia ao ligar para a linha SRS 24 Madeira, 800 24 24 20.

A maior parte das pessoas, assim que começa a ter sintomas, resguarda-se na sua habitação. Contudo, pode acontecer que esses sintomas se comecem a manifestar no local de trabalho. Se assim for, é imperativo que todos os colaboradores tenham conhecimento e acesso ao Plano de Contingência da empresa, onde deverão estar descritos os procedimentos a seguir em caso de infeção, para proteger o trabalhador em questão, mas também os demais colegas da equipa.

Procedimento em Caso Suspeito, após contactar a linha de saúde:

- Caso esteja na empresa, o trabalhador doente deverá permanecer na área de isolamento definida pela empresa. Deve usar máscara cirúrgica até à chegada da equipa médica. O acesso dos outros trabalhadores à área isolada fica interdito, excetuando um trabalhador destacado para prestar assistência ao doente, caso seja necessário. Antes de iniciar esta assistência, deverá colocar a máscara cirúrgica e as luvas. Após o contacto com o trabalhador doente, deverá ter em conta o cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção, assim como a higienização das mãos.

- Se o caso for confirmado, a área de isolamento fica interdita até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção). Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde, pelo que aconselhamos fortemente a desinfeção ambiental profissional e certificada através de virucidas. Informe-se AQUI.

- Não desligue os sistemas de aquecimento central, ventilação e ar condicionado. Esses sistemas costumam ter melhor capacidade de filtragem e permitem a entrada de ar externo. De qualquer maneira, o ideal é abrir janelas para fazer o ar circular.

- É importante que o empregador providencie a limpeza e desinfeção dessa mesma área, principalmente em superfícies frequentemente usados pelo trabalhador, assim como o seu posto de trabalho – incluindo materiais e equipamentos utilizados por este. Mesmo num cenário em que não haja casos positivos a assinalar, todos os funcionários devem auxiliar a equipa de limpeza, desinfetando a sua estação de trabalho. Aconselhe-se sobre os melhores produtos a utilizar!

- É crucial armazenar os resíduos provenientes do caso confirmado num saco de plástico que, após ser fechado, deve ser segregado e enviado para um operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

Procedimento de vigilância de contactos próximos:

- Os casos próximos não são só a família do caso positivo. Considera-se também como contacto próximo um trabalhador do mesmo posto de trabalho, incluindo partilha de gabinetes, salas, zonas ou secções, pelo menos até 2 metros, trabalhadores que tenham estado face-a-face com o funcionário doente ou em espaços fechados com o mesmo, ou ainda trabalhadores que tenham partilhado loiça ou talheres.

Apesar de haver vários contactos de “baixo risco de exposição”, deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa aos contactos próximos, pela Autoridade de Saúde Local. Lembre-se da sua família – mais vale prevenir.

As empresas têm um papel fulcral a desempenhar na proteção da saúde e segurança dos seus trabalhadores, assim como, são cruciais na limitação do impacto negativo sobre a economia na sociedade. Salienta-se que todas as empresas devem ter um Plano de Contingência específicos para a COVID-19.

Proteja-se a si e aos outros!

SIGA AS INDICAÇÕES RECOMENDADAS PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE!

