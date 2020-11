"No momento actual não temos nenhum caso de covid-19 no Porto Santo"

O delegado de saúde do Porto Santo afirma que não há actualmente casos de covid-19 na 'ilha dourada'

“No momento actual não temos nenhum caso de covid-19", diz Rogério Correia

O que aconteceu efectivamente, segundo o delegado de saúde local, algo que que tem gerado alguma especulação, é que ”esteve uma pessoa no Porto Santo, no início deste mês, e que ao regressar a casa fez um exame de rotina e acusou positivo à covid-19".

“Como a pessoa esteve aqui ficámos alarmados com a situação e isolámos todas pessoas que tiveram contacto com esse doente covid" Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

“Isolámos e fizemos testes, e os testes efectuados a todos os contactos desse doente covid foram negativos”.

No momento actual no Porto Santo “são treze pessoas que estão isoladas preventivamente, para depois repetir o teste, e se forem negativos vão ter alta, em princípio não vão positivar”. No momento actual, repetiu o médico, “ não há nenhum caso de covid-19".

No entanto, se um deles positivar, “que eu não acredito que vá acontecer, será um caso que está isolado e não constitui nenhum risco para a ilha”.

Todo o mundo está numa fase crescente da pandemia, e a Madeira não foge à regra: “Eu julgo que o Porto Santo vai continuar a ter nas próximas semanas zeros casos, “ disse o também director do centro de saúde.

Delegado de saúde deixa alertas

“O meu alerta continua a ser às pessoas que entram e que saem". E acrescentou: “Devemos fazer o mínimo de viagens possíveis, devemos evitar festas".

As saídas do Porto Santo “só em casos imprescindíveis”, disse Rogério Correia.