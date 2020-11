Discotecas na Madeira encerradas durante um mês

As discotecas da Região vão ser encerradas durante um mês, já a partir das 00 horas da próxima sexta-feira, acaba de anunciar Miguel Albuquerque que está a falar à Região por videoconferência. O presidente do Governo confirmou ainda que os horários das discotecas, bares com espaço de dança e restaurantes serão reduzidos na Madeira para fazer face à pandemia de Covid-19, como o DIÁRIO já tinha avançado na edição impressa desta quarta-feira. As discotecas e bares passam a encerrar às 00 horas e os restaurantes às 23 horas.

Além da alteração ao período de funcionamento, a lotação destes espaços será limitada a dois terços da capacidade e não serão permitidos clientes nos restaurantes e bares após o encerramento.

A conferência de imprensa que ainda decorre, agora com perguntas dos jornalistas, arrancou com imagens captadas em bares e espaços nocturnos no último fim de semana, mostrando aglomerados de jovens sem máscaras e sem cumprimento do distanciamento social mínimo de dois metros. Miguel Albuquerque sublinhou que a situação que a Região enfrenta actualmente, com o aumento de casos, entre os quais de transmissão local na Madeira, "exige a tomada urgente de novas medidas de protecção e cuidado".

O consumo de bebidas alcoólicas na via pública está proibida.

Além disso, a fiscalização será reforçada nos bares e espaços similares, um trabalho levado a cabo pela PSP, GNR e ARAE. O reforço da fiscalização estende-se ao exterior destes espaços para cumprimento de uso de máscara comunitária, distanciamento social e outras medidas de protecção.