Furtaram garrafas e dinheiro de bar no Funchal

O bar Living Room, localizado no Funchal, foi assaltado na noite de sábado para domingo.

Segundo uma publicação que foi feita na página de Facebook, os ladrões arrombaram a porta do estabelecimento e furtaram algumas garrafas e dinheiro da caixa registadora.

“E chegou a nossa vez. Deparamo-nos com esta imagem (ver foto) quando abrimos a aplicação de vídeovigilancia. Após esta onda gigante de assaltos e tentativas de assalto que tem havido na cidade do Funchal, tanto à mão armada em caixas multibanco como a carros, eis que decidiram arrombar a porta do Living Room”, pode ler-se.

Na mesma publicação o responsável por este espaço nocturno, que pede mais policiamento na cidade, questiona: “Até quando vamos viver nesta instabilidade?”.