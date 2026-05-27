Turista belga resgatado após se perder no Pico Grande

Um turista belga, de 66 anos, foi resgatado ontem à noite na zona do Pico Grande, no Curral das Freiras, depois de se ter perdido durante um percurso pedestre.

O alerta foi dado por volta das 19 horas, tendo sido mobilizados para o local elementos da Polícia de Segurança Pública, através da esquadra de Câmara de Lobos, bem como operacionais da Polícia Florestal.

Cerca de uma hora depois, o homem foi localizado no interior da vereda, apresentando algumas escoriações e sinais de exaustão. Segundo foi possível apurar, sofria ainda de Alzheimer, situação que poderá ter contribuído para a sua desorientação.

Apesar de não ter ferimentos graves, foi transportado, por precaução, para o hospital.