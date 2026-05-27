Direcção Regional promoveu acção sobre 'Saúde Mental no Desporto'

Decorreu, no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, uma acção de formação promovida pela Direcção Regional de Desporto, intitulada 'Saúde Mental no Desporto', um evento cuja cerimónia de abertura contou com presença do director regional de Desporto, David Gomes.

Segundo nota à imprensa, "esta iniciativa decorreu no âmbito do Plano Anual de Formação da DRD para os vários agentes desportivos e recursos humanos integrados no sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira".

"Nesta formação pretendeu-se abordar a introdução à Saúde Mental no Desporto, principais desafios psicológicos e factores de risco, sinais de alerta e prevenção, estratégias práticas de promoção da saúde mental, bem como proporcionar um momento de reflexão e debate sobre a temática em causa através de uma mesa-redonda composta por recursos humanos do desporto", acrescenta.

Adianta também que "foram oradores convidados os psicólogos Rodrigo Silva, da Associação de Badminton da Madeira e Esmeralda Gouveia, do Instituto para a Qualificação Profissional.".

Diz ainda que "na mesa-redonda que se seguiu aos trabalhos, marcaram presença Anzhony Rodrigues árbitro de futebol, Alípio Silva seleccionador nacional de patinagem de velocidade, Inês Pereira psicóloga na Associação de Futebol da Madeira e Tiago Berenguer, atleta de alto rendimento na modalidade de badminton. Foram moderadores, Juan Gonçalves, director de Serviços na Direcção Regional Desporto e Ricardo Alves da Universidade da Madeira".