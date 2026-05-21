Grande incêndio habitacional mobiliza bombeiros no Funchal

Deflagrou, há instantes, um grande incêndio habitacional na Rua da Queimada de Cima, no Funchal, situação que está a gerar um forte aparato naquela zona da cidade.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão empenhados no combate às chamas.

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Segundo foi possível apurar, a coluna de fumo é visível a partir de vários pontos da baixa do Funchal.

A PSP também se encontra no local a acompanhar a ocorrência e a garantir a segurança na área envolvente.

Para já, desconhecem-se as causas do incêndio, bem como a existência de eventuais vítimas.