Grande incêndio habitacional mobiliza bombeiros no Funchal
Coluna de fumo é visível na baixa do Funchal
Deflagrou, há instantes, um grande incêndio habitacional na Rua da Queimada de Cima, no Funchal, situação que está a gerar um forte aparato naquela zona da cidade.
No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão empenhados no combate às chamas.
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Segundo foi possível apurar, a coluna de fumo é visível a partir de vários pontos da baixa do Funchal.
A PSP também se encontra no local a acompanhar a ocorrência e a garantir a segurança na área envolvente.
Para já, desconhecem-se as causas do incêndio, bem como a existência de eventuais vítimas.
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