Estrada feita por populares mereceu inauguração sem entidades oficiais há 29 anos

No Estreito de Câmara de Lobos houve festa rija há 29 anos. A 25 de Maio de 1997 era inaugurada a estrada construída pela própria população, no sítio da Marinheira. Neste evento não houve convite para entidades oficiais.

Foguetes, espetada e vinho constaram da festa que se viveu nesse dia. Ao fim de três anos, estava construída a estrada que era já um velho sonho dos moradores dessa zona. O arruamento existia, mas não possibilitava a passagem automóvel: era necessário alargar a estrada para que tal fosse possível.

José Luís Barros e Delfino Camacho, residentes no sítio da Marinheira, foram os responsáveis por convencer a restante população a ceder terrenos para que a estrada pudesse avançar. A Câmara Municipal de Câmara de Lobos foi a única entidade que disponibilizou ajuda para levar a cabo esta obra. A pavimentação foi a única fase levada a cabo por funcionários da Câmara. De resto, os trabalhos de alargamento e edificação de muralhas estivera a cargo da população.

Cerca de 1.200 metros perfaziam então a ligação entre o sítio da Marinheira ao centro do Estreito, simplificando o acesso da população.

"As obras foram quase todas feitas pela população. Tivemos somente uma ajuda por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos". Fizemos nós o trabalho, era natural que fizéssemos também a festa", assumia José Luís Barros.