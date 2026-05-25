Bombeiros resgatam turista desaparecido desde ontem

Um turista de nacionalidade francesa, de 25 anos, que estava desaparecido desde domingo numa zona de montanha entre Três Paus à Viana e o Curral das Freiras, já foi encontrado e está em segurança junto da equipa de resgate.

As buscas foram iniciadas ontem pelos Bombeiros Voluntários do Funchal, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. No entanto, devido às condições atmosféricas, a operação acabou por ser suspensa pelas 3 horas da madrugada.

As buscas foram retomadas pelas 7 horas desta segunda-feira, envolvendo oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O turista, ao que tudo indica, não apresenta ferimentos.

O Comando Regional de Operações de Socorro e a Polícia Florestal estão a acompanhar a situação.