Igreja madeirense envolvida no negócio do Alojamento Local

O Registo Nacional de Turismo indica que sete moradias ou apartamentos que estão no nome de entidades religiosas e padres estão alugados a turistas. A Diocese do Funchal, que não quis especificar o número de imóveis que funcionam como alojamento local, admite que as paróquias estão com “enormes dificuldades financeiras” para cumprir a sua missão e que aquela actividade comercial pode ser uma opção pontual de angariação de receitas. Este tema faz a manchete da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra uma notícia que revela que drones e câmaras térmicas vão vigiar a floresta da Madeira neste Verão. O Governo Regional aprovou, na semana passada, o novo Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais.

Nesta edição ficamos ainda a saber que há Vinho Madeira que vai viajar no navio-escola ‘Sagres’ para os 250 anos dos Estados Unidos da América.

Há também a notícia de que a Câmara de Machico vai reorganizar a Semana Gastronómica. O novo modelo reduz os horários nocturnos e reforça o conceito típico gastronómico.

Por fim, damos conta da disputa interna à liderança do Chega-Madeira, que expõe as fracturas neste partido. Hugo Nunes lançou ontem a sua candidatura para “resgatar” partido. O actual Miguel Castro observa que a composição da nova candidatura é quase igual à equipa que ele próprio escolheu.

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