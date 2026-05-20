Turista sofre queda na Ribeira Tem-te Não Caias

Uma turista alemã, na casa dos 60 anos, sofreu uma queda esta tarde na zona da ribeira Tem-te Não Caias, no Porto da Cruz.

O alerta foi dado pelas 12h20, tendo sido mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico para prestar assistência à vítima. Segundo foi possível apurar, a mulher terá torcido um dos pés durante o percurso, apresentando suspeitas de fractura no tornozelo.

Na operação estiveram empenhados cinco operacionais da corporação, que procederam ao socorro e transporte da turista para o centro de saúde, onde recebeu avaliação médica.