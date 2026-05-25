Acidente na Via Rápida provoca duas vítimas mortais
Colisão ocorreu antes da saída de Santo António e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos
Duas pessoas morreram, há instantes, na sequência de uma colisão entre duas motas na Via Rápida, antes da saída de Santo António, no sentido Santo António–Câmara de Lobos.
Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o acidente mobilizou para o local os Bombeiros Sapadores do Funchal, a PSP, a EMIR e a Via Litoral, juntamente com o delegado de saúde.
Devido à gravidade da ocorrência, a circulação rodoviária encontra-se encerrada nos dois sentidos, e está a provocar fortes condicionamentos no trânsito naquela zona.
Para já, não são conhecidos mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.
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