Turista holandesa resgatada na Vereda da Ponta de São Lourenço

Uma cidadã de nacionalidade holandesa, com cerca de 56 anos, foi resgatada, ao final da tarde de ontem, na Vereda da Ponta de São Lourenço, após sofrer um trauma no membro inferior esquerdo.

Para a operação foi empenhada a embarcação de reserva da Estação Salva-Vidas (ESV) de Santa Cruz do SANAS Madeira. A vítima recebeu assistência no local por parte da equipa de bombeiros, tendo posteriormente sido transportada por via marítima até à marina do Dreams Madeira Resort.

A partir daí, a mulher seguiu de ambulância para uma unidade de saúde, onde recebeu cuidados médicos.

"Concluída a missão, o SANAS101 regressou à ESV de Santa Cruz, retomando o seu estado de prontidão", esclarece o SANAS Madeira

A operação foi coordenada pelo Centro de Comunicação, Comando e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, e com o MRSC Funchal. O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.