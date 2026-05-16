Helicóptero accionado para resgatar pilotos que sofreram despiste

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi accionado, há instantes, para resgatar os pilotos Emanuel Martins/Cristiano Freitas, que seguiam ao volante do carro 19, um Renault Clio Rally4, no Rali de São Vicente.

Segundo o que foi possível aferir, os pilotos encontram-se numa zona de difícil acesso e com piso inclinado.

Tal como noticiado, o Rali de São Vicente será disputado até à nona prova especial de classificação devido o acidente na sétima prova especial, de Emanuel Martins/Cristiano Freitas.