Santa Cruz vai avançar com um apoio de 36 cêntimos por quilo de banana

Santa Cruz vai avançar com um apoio de 36 cêntimos por quilo à produção de banana extra. A informação foi avançada esta manhã, por Élvio Sousa, secretário-geral do JPP, partido que lidera a Câmara Municipal santa-cruzense, à margem das comemorações do Dia do Concelho de Santana.

"Está a ser preparado o complemento ao regulamento do apoio ao sector agrícola de Santa Cruz, visando abrir candidaturas para os produtores de banana, com um acréscimo de 36 cêntimos por quilo na categoria de banana extra", explicou o líder do JPP.

O objectivo do partido passa por garantir “um preço justo ao sector da banana”, defendendo que esse apoio “deveria ser assegurado pela empresa pública GESBA”, de forma a garantir “um pagamento digno aos milhares de agricultores que dependem desta cultura para o seu sustento”. “O nosso objectivo, com este apoio de 36 cêntimos por quilo de banana extra, é demonstrar que o Governo Regional PSD/CDS também tem condições para pagar 1 euro, acrescido da ajuda comunitária, ou seja, 1,36 euros por quilo”, afirmou.

O dirigente do JPP considerou, contudo, que para alcançar esse objectivo “é necessária uma gestão mais eficiente da GESBA, com menos despesismo e menos mordomias”.

Nas declarações, Élvio Sousa sublinhou ainda que Santa Cruz “voltará a ser exemplo para a Região” com a implementação desta medida, recordando o conjunto de apoios agrícolas já promovidos pelo município, nomeadamente “à aquisição de máquinas, reparação de levadas, reabilitação de paredes de pedra e construção de tanques”.

O secretário-geral do JPP destacou igualmente que, “pela primeira vez”, o município passará a apoiar directamente produções agrícolas como “a banana, a maçã, a tangerina, a cana-sacarina, a cebola e o vime”.