Colisão "de raspão" entre motas causou acidente mortal na Via Rápida

Um homem e uma mulher morreram noite de segunda-feira na sequência de um acidente de moto, na Madeira, informou hoje fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com o Comando Regional da Madeira da PSP, duas motos colidiram "de raspão", mas apenas uma se despistou e os dois ocupantes morreram no local.

Acidente na Via Rápida provoca duas vítimas mortais Colisão ocorreu antes da saída de Santo António e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos

Tal como o DIÁRIO avançou ontem o acidente ocorreu pouco depois das 23:00 de segunda-feira, na Via Rápida 1, na zona de Santo António, no Funchal, adiantou a mesma fonte.

Os ocupantes da moto que se despistou, um homem de 34 anos e uma mulher de 24, foram projetados para os 'rails' e morreram no local.

Estiveram no local do acidente os Bombeiros Sapadores do Funchal, a PSP e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).