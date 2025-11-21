Imagens mostram apreensão de droga nos mares da Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais de sete mil quilos de cocaína, numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, nas águas da Madeira.

PJ intercepta dois barcos de pesca com mais de 7 toneladas de cocaína Parte da droga foi descarregada na Madeira e cinco dos detidos foram, hoje, presentes a tribunal no Funchal

O DIÁRIO teve acesso, em exclusivo, às imagens da droga a ser descarregada no Porto do Funchal:

De acordo com o comunicado da PJ, "foram interceptadas duas embarcações de pesca, em alto mar, a cerca de 1.000 milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa, com 10 cidadãos estrangeiros a bordo, e apreendidos mais de sete mil quilos de cocaína".

Cinco destes indivíduos, de nacionalidade brasileira, foram presentes, esta sexta-feira, a primeiro interrogatório, na Madeira, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo a PJ, as embarcações em causa eram "provenientes da América do Sul" e transportavam "uma quantidade substancial de produto estupefaciente, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil".