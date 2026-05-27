Cabaz alimentar desce para 257,33 euros
O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco Proteste, desceu pela terceira semana consecutiva para 257,33 euros, menos 1,50 euros face à semana anterior, segundo foi hoje divulgado.
"O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 257,33 euros, menos 1,50 euros que na semana anterior", indica a organização de defesa do consumidor em comunicado.
Esta é a terceira semana consecutiva, este ano, em que o preço do cabaz alimentar desce. Ainda assim, desde o início do ano, verificou-se uma subida de 15,51 euros.
A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.
Na semana entre 20 de maio e 27 de maio, os cereais integrais aumentaram para 4,10 euros (+18% que na semana anterior), o carapau passou a custar 6,34 euros/kg (+11%) e a alface frisada subiu para 2,56 euros (+10%), destaca a organização.
Já comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o robalo (35%, custando atualmente 10,39 euros/kg), a couve-coração (32%, situando-se atualmente nos 1,79 euros/kg) e os brócolos (29%, o que se reflete num custo de 3,41 euros/kg), segundo a Deco Proteste.
Desde 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos foram registados na carne de novilho para cozer (125% para 13,08 euros/kg), ovos (84% para 2,10 euros) e couve-coração (80% para 1,79 euros/kg).