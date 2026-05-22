Turistas continuam a saltar portão no percurso Areeiro-Ruivo

Na manhã desta sexta-feira, 22 de Maio, o percurso pedestre entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo foi palco de um episódio que levanta questões sobre a gestão do acesso a um dos trilhos mais visitados da Madeira. Cerca de 300 pessoas faziam fila à porta do portão de acesso quando a hora prevista de abertura (8h00) ainda esta se encontrava encerrada. Alguns não quiseram perder tempo e simplesmente saltaram por cima.

Ainda sem qualquer responsável presente, a situação foi presenciada por muitos dos que aguardavam pacientemente pela abertura do portão. O guarda encarregado de abrir o acesso chegou pelas 8h15, com um quarto de hora de atraso, o suficiente para os turistas passarem as mochilas e subirem por cima e saltarem para o outro lado para continuarem a caminhada iniciada no Pico do Areeiro.

Os vários caminhantes, segundo testemunha, que optaram por saltar o portão antes da chegada do responsável, acabam por não ser caso único neste dia. Registos do local indicam que a circulação feita desta forma ilegal no percurso tem acontecido noutros dias, mesmo porque pelas 7h30 da manhã já há quem faça o percurso.

Hoje, quando o guarda chegou, foi recebido com palmas pela multidão, num gesto que aparenta misturar ironia e frustração pela espera. Quem entrou de forma indevida já se encontrava a avançar no percurso, quiçá sem possibilidade de ser impedido.

Diz quem conhece a situação é que os grupos organizados com guias locais respeitam as regras, uma vez que os acompanhantes profissionais não permitem que os seus clientes avancem irregularmente. Já os caminhantes individuais, que chegam por conta própria, muitos deles turistas estrangeiros, não estão sujeitos a qualquer controlo efectivo, o que torna o acesso a esta zona difícil de fiscalizar.

O sucedido reaviva o debate sobre a necessidade de antecipar os horários de abertura dos acessos controlados ou de reforçar a presença humana nos momentos de maior afluência, especialmente durante os meses de maior actividade turística, quando estes trilhos recebem milhares de visitantes por semana e bem cedo ou até tarde, dado que os dias estão mais longos.

O percurso Pico do Areeiro–Pico Ruivo, com cerca de 12 quilómetros e reconhecido pela sua beleza paisagística, é um dos mais procurados da Região Autónoma da Madeira.