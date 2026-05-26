Peugeot recolhe modelos 308 devido a questões de segurança

A Direcção-Geral do Consumidor (DGC), na qualidade de ponto de contacto nacional do Safety Gate (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares), informa que está a decorrer uma campanha de recolha de automóveis ligeiros de passageiros da marca Peugeot, modelo 308, devido a "um risco de ferimentos".

De acordo com a entidade os veículos abrangidos por esta camptranha têm as seguintes características:



Marca / modelo: Peugeot 308



Tipo / Homologação CE: e2*2007/46*0405*04,*06-*09,*11-*13,*15-*26



Datas de produção: 12.10.2015 - 01.12.2019

No alerta emitido pelo Safety Gate, a ancoragem superior dos cintos de segurança na 2.ª fila de bancos pode sofrer uma ruptura. "No pior dos casos, isto pode levar a uma capacidade limitada do retractor para conter o passageiro durante um potencial acidente e, consequentemente, provocar ferimentos. Por este motivo, os veículos não estão em conformidade com os requisitos do Regulamento relativo à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos".

No mercado do país notificador (Alemanha) foi adoptada a recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais.

O Safety Gate é um sistema europeu que visa detectar a existência de produtos considerados perigosos nos 27 Estados-Membros (e nos países da Associação Europeia do Comércio Livre - EFTA) para tomada de medidas pelas respetivas autoridades competentes.

A DGC, como ponto de contacto nacional, recebe as notificações relativas aos produtos perigosos e encaminha-as para as autoridades de fiscalização do mercado para a eventual adopção de medidas (nomeadamente a retirada do mercado, proibição de comercialização, entre outros).

Para saber mais, consulte o alerta SR/02874/25 disponível no Safety Gate.