SANAS resgata turista no molhe do Porto Moniz

A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi empenhada ao início da tarde deste sábado para assistir um indivíduo que se encontrava em dificuldades no molhe do Porto de Abrigo do Porto Moniz. Assista ao vídeo

A vítima, um cidadão de nacionalidade luxemburguesa, com cerca de 35 anos, terá caído por entre a muralha de protecção do molhe, ficando junto à linha de água, numa zona de acesso condicionado e que exigiu a intervenção dos meios de socorro marítimo.

Na sequência do alerta, o SANAS105 foi imediatamente activado e deslocou-se para o local, tendo procedido ao resgate do cidadão. Por precaução, e atendendo às circunstâncias da queda, o homem foi imobilizado antes de ser entregue à equipa de bombeiros que aguardava em terra para garantir a continuidade da assistência.

A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal.

O piquete da Polícia Marítima também esteve no local e tomou conta da ocorrência, cabendo agora às autoridades apurar as circunstâncias em que se deu a queda no molhe do Porto de Abrigo.

A pronta intervenção dos meios de socorro permitiu retirar o cidadão de uma zona particularmente sensível, marcada pela proximidade à linha de água e pela dificuldade de acesso entre a estrutura de protecção do molhe. O homem foi resgatado em segurança e entregue aos bombeiros para avaliação e eventual encaminhamento hospitalar.