Pilotos já foram resgatados

Os pilotos Emanuel Martins/Cristiano Freitas, que seguiam ao volante do carro 19, um Renault Clio Rally4, no Rali de São Vicente, que sofreram um acidente já foram resgatados pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Emanuel Martins seguiu para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Cristiano Freitas foi transportado pelo helicóptero.

Vídeo DR