Pelo menos cinco pessoas a bordo de lancha suspeita interceptada na Madeira

Pelo menos cinco tripulantes seguiam a bordo da lancha rápida, interceptada durante a madrugada ao largo da costa norte da ilha da Madeira.

A embarcação está a ser rebocada pelo navio-patrulha NRP Zaire para a zona de Água de Pena, onde são aguardados elementos da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária, assim como a GNR, que irão assumir as diligências no local.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a intercepção ocorreu cerca da 1h00, desconhecendo-se, para já, as circunstâncias que motivaram a operação, bem como a identidade e nacionalidade dos ocupantes.

O NRP Zaire, que se encontra ao serviço da missão da Marinha no arquipélago e sob coordenação da Capitania do Porto do Funchal, saiu na noite de ontem em direcção à costa norte, percurso que pode ser confirmado através da plataforma de monitorização marítima Marine Traffic.

Até ao momento, não foram prestados esclarecimentos oficiais sobre a natureza da ocorrência.

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Vídeo Rui Silva/ASPRESS

O DIÁRIO tentou contactar a Capitania do Porto do Funchal, mas até agora não obtivemos qualquer esclarecimento.

Ainda este mês, a PJ participou numa vasta operação internacional de combate ao tráfico de droga por via marítima que se concentrou no corredor atlântico oriental entre os Açores e as Ilhas Canárias, uma rota que atravessa os mares da Madeira e que tem vindo a ser cada vez mais utilizada pelas organizações criminosas para o transporte de cocaína da América Latina para a Europa.

A operação 'ALPHA LIMA' resultou na apreensão de 11 toneladas de cocaína e 8,5 toneladas de haxixe, além da detenção de 54 pessoas e da intercepção de oito embarcações suspeitas.

Já em Novembro do ano passado, a PJ apreendeu mais de sete mil quilos de cocaína, numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, nas águas da Madeira.