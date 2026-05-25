Pelo menos cinco pessoas a bordo de lancha suspeita interceptada na Madeira
Pelo menos cinco tripulantes seguiam a bordo da lancha rápida, interceptada durante a madrugada ao largo da costa norte da ilha da Madeira.
'NRP Zaire' reboca lancha rápida suspeita para a Madeira
Esse tipo de embarcação normalmente é usada no tráfico de droga
Francisco José Cardoso , 25 Maio 2026 - 10:02
A embarcação está a ser rebocada pelo navio-patrulha NRP Zaire para a zona de Água de Pena, onde são aguardados elementos da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária, assim como a GNR, que irão assumir as diligências no local.
Tal como o DIÁRIO noticiou, a intercepção ocorreu cerca da 1h00, desconhecendo-se, para já, as circunstâncias que motivaram a operação, bem como a identidade e nacionalidade dos ocupantes.
O NRP Zaire, que se encontra ao serviço da missão da Marinha no arquipélago e sob coordenação da Capitania do Porto do Funchal, saiu na noite de ontem em direcção à costa norte, percurso que pode ser confirmado através da plataforma de monitorização marítima Marine Traffic.
Até ao momento, não foram prestados esclarecimentos oficiais sobre a natureza da ocorrência.
Vídeo Rui Silva/ASPRESS
O DIÁRIO tentou contactar a Capitania do Porto do Funchal, mas até agora não obtivemos qualquer esclarecimento.
Ainda este mês, a PJ participou numa vasta operação internacional de combate ao tráfico de droga por via marítima que se concentrou no corredor atlântico oriental entre os Açores e as Ilhas Canárias, uma rota que atravessa os mares da Madeira e que tem vindo a ser cada vez mais utilizada pelas organizações criminosas para o transporte de cocaína da América Latina para a Europa.
A operação 'ALPHA LIMA' resultou na apreensão de 11 toneladas de cocaína e 8,5 toneladas de haxixe, além da detenção de 54 pessoas e da intercepção de oito embarcações suspeitas.
Operação internacional apreende 19,5 toneladas de droga e detém 54 pessoas no Atlântico
Europol afirma que as águas internacionais entre os Açores e as Canárias são actualmente consideradas uma das principais rotas do narcotráfico marítimo no Atlântico
Inês Paiva , 08 Maio 2026 - 11:53
Já em Novembro do ano passado, a PJ apreendeu mais de sete mil quilos de cocaína, numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, nas águas da Madeira.
Imagens mostram apreensão de droga nos mares da Madeira
Parte da cocaína foi descarregada no Porto do Funchal
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