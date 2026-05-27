Escola da Ponta do Sol realizou actividade 'Exploradores do Mar, pode ou não pode, o Mar vai Contar'

A EB1/PE/C da Ponta do Sol, no edifício da Madalena do Mar, realizou durante a manhã de hoje a actividade 'Exploradores do Mar, pode ou não pode, o Mar vai Contar', dirigida às crianças do Pré‑Escolar.

A escola explica que "a iniciativa nasceu da leitura de um livro sobre o mar, que despertou a curiosidade das crianças e serviu de ponto de partida para uma reflexão sobre comportamentos que protegem ou prejudicam o oceano".

Revela ainda que "a acção foi dinamizada pela equipa da VMT Madeira, que trouxe às crianças uma abordagem prática e envolvente sobre a importância de cuidar do mar". E acrescenta: "Através d< história, desafios e exemplos do quotidiano, os mais pequenos aprenderam a identificar atitudes responsáveis e a compreender o impacto das suas escolhas no ambiente marinho".

Adianta também que "esta actividade integra-se no programa Eco‑Escolas da escola, onde o mar assume um papel fundamental, especialmente numa comunidade costeira como a Ponta do Sol". E prossegue: "A protecção dos oceanos, a redução do lixo marinho, a valorização da biodiversidade e a promoção de comportamentos sustentáveis fazem parte das metas anuais trabalhadas pela escola".

A direcção da escola informa que “ao envolver as crianças desde cedo, o Eco‑Escolas reforça a ideia de que o mar é um património natural, cultural e económico que deve ser cuidado por todos".

Por fim, diz que "o projecto contribui directamente para vários Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente ODS 4, 12, 13, 14, 15 e 17".