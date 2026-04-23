‘Machico, terra de Abril’ promove reflexão sobre a Revolução

A Biblioteca Padre Martins Júnior, no Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, recebe, na tarde desta quinta-feira, pelas 19 horas, a iniciativa ‘Machico, terra de Abril’, no âmbito das comemorações dos 52 anos do 25 de Abril no concelho, promovidas pela Câmara Municipal e que tiveram início no passado dia 17 de Abril.

O momento contará com os testemunhos de Diamantino Alturas, Assunção Bacanhim e Bernardo Martins, procurando dar conta de ‘Abril na Madeira’.

Reconhecida como uma localidade de 'contestatários', a Ribeira Seca associa-se, desta forma, ao assinalar de mais um aniversário da Revolução que restabeleceu a democracia em Portugal, momento que será hoje recordado por algumas pessoas que viveram na primeira pessoas os momentos de felicidade, mas também de incerteza, sobretudo no pós-revolução.

Mas há mais para ter em conta na agenda deste dia 23 de Abril.

Agenda

09h30 - reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - 50 Anos da Autonomia na Escola Francisco Franco, com a peça de teatro ‘Lá, onde nos…’, pela Oficina de Teatro Corpus.

10h00 - Inauguração do Salão Imobiliário de Lisboa, na FIL, onde a Região, sob a coordenação da Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, faz-se representar com quatro empresas e com o IVBAM.

11h00 - conferência de apresentação da actividade ‘Educação pelo Desporto Intergeracional’, pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

Câmara e escola de Santa Cruz promovem iniciativa intergeracional dedicada ao desporto O Município de Santa Cruz, em parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, organiza, no próximo dia 24 de Abril, a segunda edição da actividade 'Educação p’lo Desporto Intergeracional', uma iniciativa que pretende reforçar a ligação entre diferentes gerações através da prática desportiva.

11h30 - Sindicato dos Professores promove uma conferência de imprensa junto à Assembleia Legislativa Regional, após uma reunião com a presidente da ALRAM, agendada para as 10h30. Esta reunião tem como objectivo a entrega da petição ‘Pela regularização da carreira docente da RAM’, com cerca de 2200 subscritores.

12h00 - iniciativa política do JPP Junto à entrada do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

12h00 - apresentação da edição n.º 76 da Revista Islenha, na Capela do Corpo Santo.

15h00 - conferência de imprensa sobre os plenários de trabalhadores na empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), nos estaleiros, em Câmara de Lobos.

16h00 - no âmbito das comemorações do 1.º de Maio, a USAM irá contactar com trabalhadores e com a população em geral por várias ruas do Funchal e por várias empresas, com distribuição de um manifesto.

17h00 - inauguração da exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural', no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural' inaugurada amanhã A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL), inaugura amanhã, quinta-feira, pelas 17 horas, no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira a exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural'. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

19h00 - V Feira do Livro de Santa Cruz promove a apresentação do livro de Luísa Sobral, 'Nem todas as árvores morrem de pé', numa conversa entre a autora e Tiago Sena Silva. Luísa Sobral vai dar um concerto intitulado 'Coisas Pequeninas', pelas 21h30, na Promenade dos Reis Magos, no Caniço.

19h00 - inauguração da exposição 'Extrapolação' de Francisco Gomes, na Galeria Anjos Teixeira.

Efemérides

1904 - Os Estados Unidos da América adquirem a companhia francesa do canal do Panamá.

1909 - Um sismo na localidade portuguesa de Benavente, Ribatejo, causa a morte de cerca de 30 pessoas.

1936 - É criada a colónia penal para presos políticos no Tarrafal, da Ilha de Santiago, na Arquipélago de Cabo Verde, pelo Decreto-Lei 26539, emitido pela Presidência do Conselho e publicado no Diário do Governo nº. 94/1936. Os primeiros presos políticos chegariam a 29 de outubro.

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1945 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas alcançam o rio Pó, em Itália. As tropas dos Estados Unidos e da URSS encontram-se em Tyorgau, na Alemanha. O Exército Vermelho entra em Berlim Oriental.

1946 - A Piaggio assina a patente daquele que haveria de ser, para sempre, o seu 'exlibris' e, fiel ao seu sonho de criar um veículo utilitário, Enrico Piaggio lança 2 mil Vespas de 98 Cc no mercado.

1967 - É lançada a nave espacial soviética tripulada, Soyuz I.

1982 - Tem início o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

1984 - É promulgada pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, a Lei n.º 6/84 de 11 de maio, que permite em alguns casos a interrupção voluntária da gravidez.

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2004 - O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, é indiciado de 23 crimes, no âmbito do caso Apito Dourado.

2005 - Começa, em Lisboa, o XX Congresso do CDS-PP. Paulo Portas abandona a liderança do partido.

2006 - Os atletas Bruno Pais e Vanessa Fernandes conquistam as medalhas de prata e ouro, respetivamente, na etapa portuguesa da Taça da Europa de triatlo, no Estoril.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que alarga de nove para 12 anos a escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos cinco anos.

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2010 - O primeiro-ministro grego, George Papandreou, oficializa o pedido de ajuda aos países da Zona Euro e ao Fundo Monetário Internacional. Ao todo a Grécia pode receber até 45 mil milhões de euros: 30 mil milhões dos países da Zona Euro e 15 mil milhões do FMI.

2014 - Forças ucranianas "libertam" a cidade de Sviatoguirsk, tomada por separatistas pró-russos há vários dias.

2015 - O Conselho de Ministros aprova a nova lei do álcool, que proíbe o consumo de todas as bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

2021 - A cápsula espacial 'Crew Dragon', da empresa SpaceX, é lançada por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), leva a bordo os astronautas - o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide.

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2024 - O director executivo do Serviço Nacional de Saúde Fernando Araújo anuncia a demissão, em conjunto com a sua equipa, à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, alegando não querer ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considere necessárias.

2025 - A judoca Catarina Costa conquista a medalha de prata nos Europeus de Podgorica, Montenegro, onde perdeu com a francesa Shirine Boukli em -48 kg.

Pensamento do dia