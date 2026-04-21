Feira do Livro de Santa Cruz arranca com Luísa Sobral e Raúl Minh’alma em destaque

A V Feira do Livro de Santa Cruz começa amanhã, dia 22 de Abril, na Promenade dos Reis Magos, com cinco dias de programação dedicada à literatura, cultura e entretenimento.

Sob o tema 'A mais bela invenção do Mundo', o evento contará com apresentações de livros, concertos, teatro, cinema e actividades para todas as idades. Entre os destaques estão a participação de Luísa Sobral, que apresenta o livro 'Nem todas as árvores morrem de pé' e actua em concerto, e de Raúl Minh'alma, com uma conversa no dia 25 de Abril.

A iniciativa inclui, ainda, a presença de vários autores regionais - Lisandra Tavares, Valentina Silva Ferreira, Andreia Baptista, João Gonçalves, Ana Mafalda Alves, Sara Santos - e actividades direccionadas às escolas e famílias, afirmando-se como um espaço de celebração da leitura e da imaginação.

No fim de semana, a programação estará direccionada para aas famílias com crianças pequenas, com as presenças de Natália Bonito, Bolinha de Música, Sandra Carvalho, Tatiana Martins.