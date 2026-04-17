Despiste em Machico provoca um ferido

Um despiste ocorrido ao início da tarde desta sexta-feira, nas imediações do Miradouro da Portela, em Machico, resultou numa pessoa ferida.

O alerta foi dado pelas 12h36 ao Comando Regional de Operações de Socorro, tendo sido de imediato mobilizados para o local os Bombeiros de Machico e a Polícia de Segurança Pública. No total, estiveram envolvidos cinco operacionais apoiados por duas viaturas.

A vítima recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar.