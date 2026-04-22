Acidente no Seixal causa danos avultados em duas viaturas

Um acidente rodoviário ocorrido na tarde de ontem, no Seixal, envolveu duas viaturas ligeiras e causou danos materiais avultados.

Um dos veículos ligeiros acabou por ultrapassar o limite da estrada, ficando imobilizado numa zona de vegetação, enquanto a segunda viatura permaneceu na via com a parte frontal destruída.

Na sequência do embate, um espelho de sinalização rodoviária foi também arrancado. Contactadas as corporações de bombeiros das imediações, estas confirmaram não ter qualquer alerta da ocorrência, não havendo registo de feridos.