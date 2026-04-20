Escola Francisco Franco comemora 50 anos da autonomia da RAM

A Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF) promove a partir de amanhã, 21 de Abril, até sexta-feira, 24 de Abril, "um conjunto de actividades comemorativas integradas nas celebrações dos 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, envolvendo alunos, professores, especialistas convidados e a comunidade educativa", informa uma nota da instituição.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de História, em parceria com a Associação de Estudantes e com o apoio de diversas entidades, numa semana temática que "pretende afirmar a escola como espaço vivo de memória, reflexão e cidadania, promovendo o conhecimento histórico e a valorização do percurso autonómico madeirense, numa perspetiva que conjuga memória, identidade e futuro", realça.

O programa inicia-se esta terça-feira pelas 10h00, na Sala de Sessões, "com a conferência '50 anos da Constituição e do Estatuto Político-Administrativo da Madeira', que contará com a presença de Sua Excelência o Senhor Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, cuja participação dignifica institucionalmente esta iniciativa e evidencia a importância do diálogo entre as instituições públicas e a escola. A sessão será transmitida em direto no canal NaMinhaTerraTV, permitindo alargar o alcance desta reflexão à comunidade em geral", garante.

No segundo dia, 22 de Abril, também a partir das 10h00, "terá lugar a mesa-redonda subordinada ao tema '50 anos da Autonomia: desafios e oportunidades', moderada pelo Dr. Gil Rosa, jornalista da RTP Madeira, profissional amplamente reconhecido pela sua experiência na cobertura da vida política e institucional da Região".

A sessão "reunirá personalidades de reconhecido mérito nos domínios da política, da investigação histórica, do direito e da academia, assegurando um debate plural, informado e de elevado valor cívico", frisa, destacando o seu perfil:

Dr. João Carlos Cunha e Silva, advogado, ex-vice-presidente do Governo Regional da Madeira (2000–2015) e presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações do Cinquentenário da Autonomia da Madeira, figura central da governação regional durante um período determinante para a consolidação do regime autonómico e protagonista relevante da vida política madeirense contemporânea;

Dr. Ricardo Vieira, advogado e antigo deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, com um percurso político iniciado na década de 1980 e uma intervenção marcante nas áreas do direito e da organização institucional da Região, sendo igualmente autor da obra “Pilares da Autonomia”, dedicada à reflexão histórica e jurídica sobre os fundamentos do regime autonómico madeirense;

Dra. Liliana Maria Gonçalves Rodrigues, professora universitária e investigadora da Universidade da Madeira, tendo exercido funções como deputada ao Parlamento Europeu entre 2014 e 2019, onde desenvolveu trabalho relevante nas áreas da educação, inclusão social e políticas europeias;

Dr. Bernardo Martins, historiador, antigo deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e presidente da Câmara Municipal de Machico entre 2000 e 2004, com um percurso ligado à reflexão histórica e ao estudo da evolução política e administrativa da Região.

Ainda neste dia 22 de Abril, mas às 17h00, "será apresentado o roteiro histórico 'Funchal: Memórias de Abril e da Autonomia', conduzido pelos professores Rui Mendonça e Rui Amador, iniciativa que permitirá revisitar lugares e episódios marcantes da construção democrática e autonómica, aproximando os participantes da história vivida no espaço urbano", explica.

No terceiro dia, 23 de Abril, a partir das 10h00, no ginásio da escola, "será apresentada a peça de teatro 'Lá, onde nos…', pela Oficina de Teatro Corpus, momento artístico particularmente simbólico que evidencia o papel da expressão dramática como instrumento privilegiado de evocação histórica e de construção de consciência cívica", convida.

Por fim, no último dia, 24 de Abril, "decorrerá um conjunto diversificado de iniciativas abertas à comunidade escolar, incluindo o Desfile da Autonomia (10h00), a atuação do Núcleo de Música da Escola Secundária de Francisco Franco (10h45) e o Fórum Jovem: 50 anos da Autonomia (13h30–16h30), organizado pela Câmara Municipal do Funchal, espaço de participação e reflexão onde os alunos serão convidados a pensar criticamente sobre o significado e os desafios futuros da Autonomia. A partir das 19h00, realizar-se-á o Jantar da Autonomia, momento de convívio e celebração coletiva que encerrará esta semana comemorativa", conclui, mas para já.

Isto porque "as celebrações culminarão posteriormente, no dia 25 de Maio, às 10h00, com a inauguração da exposição 'Recortes da Autonomia', no hall de entrada da escola, iniciativa que resulta de uma parceria com o Museu da Imprensa, reunindo testemunhos visuais e documentais que evocam meio século de conquistas, desafios e afirmação identitária da Região Autónoma da Madeira".

Acreditam os organizadores que, com esta programação, a ESFF "reafirma o seu compromisso com a educação histórica, a cidadania ativa e a valorização da memória coletiva, promovendo iniciativas que não apenas evocam o passado, mas que também projetam o futuro, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes do significado da Autonomia enquanto conquista maior da democracia portuguesa".