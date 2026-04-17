'Machico, Terra de Abril' arranca hoje

O Município de Machico promove, a partir desta sexta-feira, 17 de Abril e até ao dia 26, o programa 'Machico, Terra de Abril', que integra um conjunto alargado de iniciativas que visam assinalar os 52 anos da Revolução dos Cravos.

Com uma programação diversificada, pensada para envolver toda a comunidade e homenagear os valores da liberdade, da democracia, da participação cívica e da memória coletiva, o concelho acolherá actividades de natureza cultural, educativa, artística, desportiva e evocativa, que convidam à reflexão sobre o significado de Abril, mas também à vivência comunitária desse legado, numa perspectiva intergeracional e profundamente enraizada no território.

As comemorações têm início esta sexta-feira, com a inauguração de um letreiro luminoso com a inscrição '25 Abril' na Baía de Machico. Trata-se de uma instalação simbólica que marcará visualmente o arranque do programa comemorativo, que resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Machico, da Junta de Freguesia de Machico e do Grupo de Cidadãos 'Machico, Terra de Abril', reflectindo um esforço participado e colectivo de evocação dos valores de Abril e de valorização da memória histórica local.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o centésimo oitavo dia do ano, em que faltam 258 dias para o fim de 2026:

- 10h30 - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, marca presença na 5.ª Sessão do Parlamento na Comunidade, no Fórum Machico;

- 13 horas - O JPP promove uma iniciativa no âmbito do 'Deputados com o Povo' no Porto Santo;

- 15h30 - Concentração da USAM contra o pacote laboral junto à Assembleia Legislativa da Madeira, ao lado da Capela de Santo António da Mouraria;

- 20 horas - Concerto de abertura do XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da RAM, que decorre entre 17 e 19 de Abril, na Vila da Ribeira Brava.

Principais acontecimentos registados a 17 de Abril, Dia Mundial da Hemofilia e Dia Europeu da Informação aos Jovens:

1492 - Cristóvão Colombo assina o contrato com os Reis Católicos de Espanha para a constituição de uma armada que permita a chegada à Índia, por mar, seguindo para Ocidente.

1941 - II Guerra Mundial. Rendição da Jugoslávia às forças nazis.

1943 - II Guerra Mundial. Bombardeiros norte-americanos atacam Palermo, na Sicília, Itália.

1946 - Os franceses retiram-se da Síria.

1958 - É inaugurada a Exposição Universal de Bruxelas, Bélgica.

1961 - Forças opositoras ao regime cubano de Fidel Castro tentam, em vão, a invasão de Cuba pela Baía dos Porcos, a partir do sul dos Estados Unidos da América.

1964 - Lançamento do histórico modelo Mustang, da Ford.

1968 - Os presidentes Lyndon Johnson, dos Estados Unidos, e Chung Park, da Coreia do Sul, garantem a proteção norte-americana à chamada Ásia não-comunista, na cimeira de Honolulu.

1969 - Começa a crise académica de Coimbra, quando é proibida a palavra ao presidente da Associação Académica de Coimbra na inauguração do edifício da secção de Matemáticas. Alberto Martins e Barros de Moura contam-se entre os líderes associativos.

1970 - A nave espacial norte-americana Apollo 13 regressa a Terra, com os astronautas James A. Lovell, John L. "Jack" Swigert e Fred W. Haise a salvo, depois da explosão de um tanque de oxigénio no Módulo de Serviço.

1971 - No Paquistão Oriental, os rebeldes proclamam a independência do território com o nome de República Democrática do Bangladesh.

1975 - Cambodja. As forças do Kmehrs Vermelho tomam Phnom Penh.

1979 - Na Rodésia, negros e brancos votam pela primeira vez, em conjunto, para um governo de maioria negra.

1982 - Jorge Nuno Pinto da Costa é eleito presidente do FC Porto.

1984 - A Assembleia da República aprova a criação dos Serviços de Informação de Segurança e dos Serviços de Informação Estratégica de Defesa.

1985 - A África do Sul termina a retirada das forças em Angola.

1989 - Jacques Delors, presidente da Comissão Europeia, apresenta o "Relatório sobre a união económica e monetária na Comunidade Europeia". O documento vem a confirmar-se como o modelo seguido na criação do euro.

1991 - O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos, ultrapassa, pela primeira vez, os 3000 pontos.

1992 - A Indonésia aceita negociar com Portugal, através das Nações Unidas (ONU), a situação de Timor-Leste, sem a participação de timorenses.

1993 - O Governo PSD aprova a proposta de aumento da idade de reforma das mulheres, de 62 para 65 anos.

1999 - Milícias pró-integracionistas espalham o terror em Timor-Leste. Dezenas de civis são massacrados em Díli, capital do país.

2004 - Toma posse, em Espanha, o Governo do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) liderado por José Luís Zapatero.

2005 - É inaugurado, em Belmonte, o Museu Judaico Português.

2006 - A judoca portuguesa Telma Monteiro ascende ao primeiro lugar do ranking mundial na categoria até -52 kg.

2007 - Realiza-se em Caracas, Venezuela, a I Cimeira Energética Sul-Americana. Os participantes chegam a consenso para avançar com um projeto conjunto de integração que se chamará Unasul, União de Nações Sul-Americanas.

2007 - A primeira vacina humana contra a gripe das aves, vírus H5N1, é aprovada pela Agência para a Alimentação e Medicamentos (FDA, sigla inglesa), entidade reguladora norte-americana.

2008 - Milhares de trabalhadores do setor público e privado juntam-se frente da Assembleia da República para reivindicar uma legislação laboral que assegure o combate à precariedade.

2010 - O alpinista João Garcia, 43 anos, atinge o cume do Annapurna, de 8091 metros, no Nepal. É o primeiro português a conseguir chegar ao topo das 14 montanhas do mundo acima dos oito mil metros.

2013 - Um duplo "transplante cruzado de rins com dadores vivos" é efetuado, pela primeira vez em Portugal, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, pela equipa coordenada pelo cirurgião Alfredo Mota.

2014 - O Fundo Monetário Internacional conclui a 11.ª avaliação ao Programa de Assistência Económica e Financeira de Portugal e aprova o desembolso correspondente, de cerca de 851 milhões de euros.

2016 - A Câmara dos Deputados do Brasil aprova o pedido de impugnação do mandato presidencial que conduziu à destituição da Presidente Dilma Rousseff.

2017 - A queda de uma aeronave em Tires, Cascais, provoca a morte dos quatro ocupantes e mais uma pessoa que estava em terra.

2019 - Pelo menos 29 pessoas morrem num acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

2019 - O Banco de Portugal condena o BES, Banco Espirito Santo, e três ex-administradores do banco, Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires e Rui Silveira, ao pagamento de 6,8 milhões de euros pela omissão de comunicação obrigatória dos problemas associados às carteiras do BES Angola.

2020 - Covid-19: Termina a cerca sanitária no concelho de Ovar 'mediante a aplicação de limitações especiais'

2020 - O Governo impõe um limite máximo de 15% na percentagem de lucro na comercialização de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção, bem como do álcool etílico e do gel desinfetante cutâneo de base alcoólica.

2020 - A Comissão Europeia dá luz verde a um pacote de ajudas estatais de Portugal no valor de 140 milhões de euros para investimentos em investigação e no desenvolvimento de testes e vacinas para a covid-19.

2024 - O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, denuncia interferências da Rússia nas eleições europeias, numa carta conjunta com o homólogo checo, Petr Fiala, às presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

2024 - Mais de nove mil crianças são retiradas da região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, após sucessivos ataques aéreos.

Pensamento do dia: