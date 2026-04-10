25 de Abril celebrado em Machico com vasto programa

O Município de Machico vai assinalar o 25 de Abril com uma longa programação, que se estende entre os dias 17 e 26 de Abril. Sob o mote 'Machico, Terra de Abril', as inciativas foram pensadas por forma a envolver toda a comunidade e homenagear os valores da liberdade, da democracia, da participação cívica e da memória colectiva.

As comemorações têm início logo a 17 de Abril, sexta-feira, com a realização do Letreiro Luminoso '25 Abril', na Baía de Machico, "uma instalação simbólica que marcará visualmente o arranque deste programa comemorativo". No dia seguinte, pelas 19 horas, no Forum Machico, será apresentado o livro 'Por Dentro do Chega', da autoria de Miguel Carvalho, contando com a participação do autor e a apresentação da obra por Gonçalo Leite Velho. "Esta iniciativa proporcionará um momento de reflexão e debate em torno de fenómenos políticos contemporâneos, promovendo a análise crítica e o pensamento informado, em consonância com o espírito de liberdade de expressão e de pluralidade que Abril consagrou", indica nota à imprensa.

O Largo do Município acolhe, a 19 de Abril, a inauguração da exposição 'Prosseguir Abril: o pensar e o agir do Pe. Martins Júnior, um homem da liberdade', que pretende ser uma "justa homenagem a uma personalidade marcante da vida cívica, cultural e social da comunidade, destacando o seu pensamento, a sua acção e o seu contributo em defesa dos valores da liberdade, da intervenção e da dignidade humana, num exercício de memória e reconhecimento público ao maior ícone do 25 de Abril em Machico e na Madeira".

Também no Largo do Município, a 20 de Abril, segunda-feira, haverá a emissão em direto da Rádio Zarco, subordinada ao tema 'Prosseguir Abril', entre as 9h e as 12 horas. "Esta acção permitirá alargar a celebração à esfera da comunicação social e do debate público, aproximando a população da reflexão em torno do legado de Abril e promovendo uma vivência aberta, participada e partilhada destas comemorações", explica.

No dia 21 de Abril, terça-feira, pelas 14 horas, a Biblioteca Municipal Francisco Álvares de Nóbrega acolherá um painel alusivo à “Revolução dos Cravos”, dinamizado por estudantes da Escola Básica e Secundária de Machico. A iniciativa assume particular relevância por envolver a comunidade escolar na evocação da história contemporânea portuguesa, incentivando os mais jovens à valorização da memória histórica, da cidadania ativa e dos princípios democráticos que Abril legou às gerações presentes e futuras.

No dia 22 de abril, pelas 19h30, será exibido, na Sala de Cinema do Fórum Machico, o filme 'Colonia e Vilões', de Leonel Brito.

O dia 23 de abril, quinta-feira, pelas 19 HORAS, na Biblioteca Pe. Martins Júnior, Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, realizar-se-á a sessão de testemunhos 'Abril na Madeira', com a participação de Diamantino Alturas, Assunção Bacanhim e Bernardo Martins. "Esta iniciativa permitirá escutar vozes, vivências e memórias ligadas ao impacto da Revolução no contexto regional, promovendo um espaço de partilha e reflexão sobre o modo como Abril foi vivido e continua a ser sentido na Madeira. Na mesma ocasião, declamar-se-ão “Poemas de Abril”, bem como a actuação do Grupo Coral de Machico", afirma a autarquia.

Já no dia 24 de Abril, sexta-feira, pelas 17 horas, terá lugar a visita guiada aos lugares do “25 de Abril” em Machico, com orientação de Bernardo Martins, a partir do Largo do Município.

No dia maior destas comemorações, 25 de Abril, sábado, o programa assume uma dimensão particularmente simbólica e participada. Pelas 10 horas, nos Paços do Concelho, decorrerá o hastear de bandeiras, num momento solene de evocação institucional da data. Seguidamente, pelas 10h30, realiza-se a Corrida da Liberdade, entre Santa Cruz e Machico, associando o espírito de Abril aos valores do movimento, da participação e da vida em comunidade.

Ainda no dia 25, pelas 16h30, no Largo do Município, terão lugar as Saudações de Abril, com intervenções do presidente da Câmara Municipal, do presidente da Junta de Freguesia de Machico e do representante do grupo de cidadãos “Por Machico, Terra d’Abril”. Este momento assume-se como uma cerimónia de evocação pública e de reafirmação dos princípios democráticos, da liberdade conquistada e do compromisso coletivo com a preservação da memória histórica.

O mesmo espaço acolherá igualmente um espectáculo musical, com a participação dos “Cantares da Ribeira” e de um grupo galego da prática da Regueifa, da Galiza. Através da música e das expressões tradicionais, este momento celebrará Abril num ambiente de convívio, identidade e intercâmbio cultural, reforçando a ideia de que a liberdade também se exprime na cultura, na partilha e no encontro entre povos e tradições.

As comemorações encerram no dia 26 de Abril, domingo, com duas iniciativas. Por um lado, entre as 10h00 e as 17h00, na Promenade, junto à Praia de Areia, decorrerá a Exposição de Automóveis “Clássicos da Revolução de Abril”, proporcionando um olhar sobre veículos emblemáticos e reforçando a dimensão simbólica e histórica do programa. Por outro lado, entre as 10h00 e as 18h00, o Largo do Município receberá a Feira Intercultural Art-Machim, um espaço de encontro, criatividade e diversidade cultural, que encerrará estas comemorações com um ambiente aberto à participação da comunidade e à celebração da pluralidade que Abril tornou possível.

"O programa comemorativo resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Machico, da Junta de Freguesia de Machico e do Grupo de Cidadãos “Machico, Terra de Abril”, reflectindo um esforço participado e coletivo de evocação dos valores de Abril e de valorização da memória histórica local", termina a CMM.