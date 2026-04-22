Exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural' inaugurada amanhã

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL), inaugura amanhã, quinta-feira, pelas 17 horas, no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira a exposição 'Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural'. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

Segundo nota à imprensa, "com curadoria interna da DRABL, a exposição, integrada na edição de 2026 do Falemos – Festival do Livro e da Leitura, propõe uma leitura documental do trajecto intelectual e criador de Luiza Helena Clode (Funchal, 1936), evidenciando, de forma particular, a sua produção literária para a infância e o seu pensamento em torno da educação visual e estética". E acrescenta: "Através de manuscritos, publicações, materiais pedagógicos e documentação de enquadramento formativo e profissional, a mostra revela como estas duas dimensões estruturam um projecto cultural mais amplo, enraizado na formação pelo magistério primário, nas Belas-Artes e na reflexão histórica, artística, patrimonial e museológica".

Por fim, diz que "ao reunir e contextualizar testemunhos provenientes de diversas fontes arquivísticas, a exposição pretende iluminar a coerência interna de um percurso poliédrico, no qual a palavra e a forma convergem na construção de uma pedagogia da sensibilidade e na afirmação da cultura como instrumento de formação integral".