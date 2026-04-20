ACAPORAMA promove 'workshop' na Calheta sobre AL

A Academia de Formação da ACAPORAMA promove entre os dias 5 e 28 de Maio, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, na Casa do Povo da Calheta, um workshop sobre alojamento local (AL).

Em nota enviada explica que o sector do AL a Região Autónoma da Madeira continua a registar um crescimento expressivo, consolidando-se como uma das áreas estratégicas do turismo regional. Atenta a esta evolução, a Academia de Formação da ACAPORAMA tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas formativas que visam capacitar proprietários e futuros investidores.

Desde Outubro de 2024, em parceria com Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, já foram realizadas 17 edições do Workshop de Gestão de Alojamento Local nas Casas do Povo da região. Esta formação tem como objectivo, segundo refere a nota, proporcionar conhecimentos práticos e actualizados sobre os aspectos legais, fiscais e de gestão associados ao sector.

O workshop, que totaliza 24 horas de formação, aborda temas "como a introdução ao Alojamento Local, enquadramento legal, obrigações de funcionamento, fiscalidade, faturação, gestão financeira, abertura de atividade, bem como estratégias de hospitalidade e atendimento ao cliente."

Segundo Ana Vieira, coordenadora da Academia de Formação da ACAPORAMA, “esta foi uma aposta firme da Academia que, pela proximidade que tem junto da população através dos seus associados, identificou e procurou colmatar uma necessidade crescente na região. Hoje, mais do que ter um alojamento local, é fundamental saber geri-lo de forma eficiente e sustentável.”

A responsável reforça ainda que a formação permite aos participantes alcançar maior segurança jurídica, maior clareza nas obrigações fiscais, redução de riscos e coimas, melhor organização financeira e aquisição de estratégias que potenciam a rentabilidade do negócio.

Esta iniciativa representa uma oportunidade para quem pretende iniciar atividade ou melhorar a gestão do seu alojamento local, com conteúdos adaptados à realidade regional.

As inscrições encontram-se abertas, sendo as vagas limitadas. Os interessados poderão inscrever-se através do e-mail [email protected] ou pelos contactos telefónicos 291 761 460 e 291 822 300.