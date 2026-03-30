CQM promove ciclo de seminários dedicado à imunidade inacta e adaptativa

O Centro de Química da Madeira promove, a 9 e 16 de Abril, pelas 15 horas, na sala 16, no Campus Universitário da Penteada, um ciclo de dois seminários no âmbito da disciplina de Tópicos em Biomedicina do Mestrado em Bioquímica Aplicada, dedicado aos mecanismos fundamentais do sistema imunológico, com particular destaque para a regulação do ferro.

Os seminários serão orientados por Oriana Marques, investigadora sénior do CQM, sobre os temas 'Innate Immune System: Nutritional Immunity and the Battle for Iron' e 'Adaptive Immune System: Immunological Memory and Iron Dependence'.

Segundo explica nota à imprensa, o primeiro seminário irá explorar o papel do sistema imunológico na restrição do ferro como mecanismo de defesa contra agentes infeciosos. O segundo será dedicado ao sistema imunitário adaptativo e na sua dependência metabólica do ferro, nomeadamente na diferenciação, expansão clonal e manutenção das células de memória imunitária, processos que requerem uma homeostase do ferro rigorosamente regulada e que são fundamentais para uma resposta imunitária eficaz e duradoura.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, até 8 de Abril, através do site do CQM.