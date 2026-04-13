CRESCER promove workshop sobre terapia da fala

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove dentro de um mês, dia 15 de Maio, no Funchal, o workshop "Um olhar para além da técnica", dinamizado pela terapeuta da fala Joana Rombert. O evento terá lugar na sede do CRESCER à

Rua João José Moura Caldeira, Edifício Green Park, nº 28, em São Martinho.

Foto DR/CRESCER

"Integrado no tema 'Quando a criança não evolui: uma abordagem sistémica, familiar e integrada na infância', este momento formativo dirige-se a profissionais das áreas da saúde e da educação, propondo uma reflexão aprofundada sobre a intervenção com crianças e famílias, para além da dimensão exclusivamente técnica", refere a nota. "Ao longo da sessão serão abordados temas como a importância de ver a criança para além do sintoma, o corpo como primeira linguagem, os limites da técnica na intervenção e o percurso da escuta à intervenção", explica.

De referir que Joana Rombert, terapeuta da fala, é "formadora e autora de livros na área do desenvolvimento infantil, é reconhecida pelo seu trabalho centrado na criança e na família, destacando-se por uma abordagem relacional, integrada e ajustada às necessidades de cada criança".

Foto DR/CRESCER

Esta iniciativa, acrescenta, "reforça o compromisso do CRESCER na promoção de práticas baseadas na evidência, centradas na criança e na família, bem como na criação de espaços de formação e partilha dirigidos a profissionais".

As inscrições encontram-se abertas e são obrigatórias, podendo ser realizadas através do seguinte link: https://forms.gle/smuC1PfqVsgDiCrr8