Criança de dois anos em estado grave devido a queda em cruzeiro

Uma criança de dois anos encontra-se em estado grave após ter sido vítima de uma queda a bordo do navio de cruzeiro Mein Schiff 7, que está hoje atracado no porto do Funchal, apurou o DIÁRIO.

Segundo foi possível aferir, a criança terá sofrido uma queda de cerca de dois a três metros. À chegada dos meios de socorro, encontrava-se consciente, estando acompanhada pela mãe e pela equipa médica do próprio navio.

Foram mobilizados para o local a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma ambulância, tendo a vítima sido posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde se encontra internada nos cuidados intensivos. A nacionalidade da criança não foi, para já, divulgada.

Em comunicado citado pela agência Lusa, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) confirma a ocorrência de um incidente a bordo do navio, referindo que o mesmo ocorreu na área de jurisdição da embarcação. A entidade adianta ainda que foi activado o Sistema Integrado de Emergência Médica Regional, com avaliação no local pela EMIR e posterior encaminhamento para o serviço de urgência hospitalar.

As circunstâncias em que ocorreu a queda não são, para já, conhecidas, estando a ser apuradas pelas entidades competentes.