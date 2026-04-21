Cristiano Ronaldo pode ser companheiro de equipa do filho na próxima época

O Al Nassr está a pensar incluir Cristiano Ronaldo Júnior, filho de Cristiano Ronaldo, no plantel principal já a partir da próxima temporada, segundo avança o jornal saudita Al Weeam News e confirmado por Fabrizio Romano – conhecido jornalista italiano que é ‘especialista’ em transferências de futebolistas.

Cristianinho cumpre 16 anos em Junho e caso se confirme esta intenção dos responsáveis do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, 41 anos, poderá estar, assim, perto de cumprir o sonho de jogar com o filho na mesma equipa, neste caso no Al Nassr.