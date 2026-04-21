Ex-futebolista condenado a 8 anos de prisão por trazer carro com droga para a Madeira

Um antigo futebolista luso-angolano foi condenado, esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), a 8 anos de prisão por introduzir 14,26 quilos de heroína e 9 quilos de MDMA (ecstasy) na Madeira, dentro de uma viatura transportada de navio desde Lisboa. O arguido, de 29 anos e residente na área da Grande Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária a 22 de Outubro de 2024, logo após levantar o carro no porto do Caniçal. Ficou em prisão preventiva desde essa altura.

A designada operação ‘Aniversário’ resultou na maior apreensão de heroína jamais feita na Madeira. Hoje, na leitura do acórdão, a juíza Carla Meneses referiu que foram provados quase todos os factos que constam da acusação do Ministério Público, constituindo excepção os que faziam referência a que o ex-atleta já tinha transportado outra viatura com droga para a Madeira. A magistrada judicial referiu que o arguido não era o dono da droga mas um mero 'correio', mas que faz parte de um grupo que obtém elevados rendimentos do tráfico de estupefacientes. Realçou ainda a quantidade e o tipo de drogas apreendidas na posse do ex-atleta.