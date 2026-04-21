Câmara e escola de Santa Cruz promovem iniciativa intergeracional dedicada ao desporto

O Município de Santa Cruz, em parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, organiza, no próximo dia 24 de Abril, a segunda edição da actividade 'Educação p’lo Desporto Intergeracional', uma iniciativa que pretende reforçar a ligação entre diferentes gerações através da prática desportiva.

O projecto aposta no desporto como ferramenta de desenvolvimento humano, promoção da saúde e bem-estar, além de incentivar a coesão social e a cidadania activa.

O evento decorrerá no pavilhão gimnodesportivo de Santa Cruz e contará com actividades adaptadas às diferentes faixas etárias, recorrendo a metodologias de 'team building'. Durante a manhã, as dinâmicas serão dirigidas a seniores e alunos do 4.º ano, enquanto a tarde será dedicada a estudantes dos 8.º e 9.º anos, em conjunto com adultos.

Como novidade desta edição, os ginásios Galo Active Health Club e Fitness Factory Caniço juntam-se à iniciativa, encerrando o programa com uma aula aberta de zumba e body balance, agendada para as 16h45 e destinada a toda a população.

A iniciativa pretende afirmar-se como um contributo para o envelhecimento activo, o fortalecimento de laços sociais e a promoção da inclusão, incentivando a aprendizagem ao longo da vida e a aproximação entre gerações.