Madeira e Açores promovem reflexão em torno da saúde pediátrica

O Museu da Electricidade - Casa da Luz recebe, hoje e amanhã, o 1.º Encontro de Pediatria do Atlântico, uma iniciativa do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), em parceria com o Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, nos Açores, que tem por objectivo reflectir sobre a abordagem à saúde das crianças em diversas áreas.

Além das palestras e mesas redondas, este Encontro promove um conjunto de cursos sobre temáticas pediátricas que vão decorrer durante a manhã desta quinta-feira, no Núcleo de Formação e Centro de Simulação do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 'Antibióticos em Padiatria', 'Actuação na criança gravemente doente', 'Feridas em Pediatria - Hands on' ou 'Comunicação de más notícias' contarão com a experiência de vários médicos da Madeira e dos Açores na formação de outros profissionais de Saúde.

Para as 14 horas, no Museu de Electricidade - Casa da Luz, está agendada a sessão de abertura desta Encontro. Seguir-se-ão, neste primeiro dia, as mesas redondas 'Emigração - novos desafios na Saúde' e 'Da pele ao pulmão, que relação?'.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 16 de Abril, Dia Mundial da Voz.

Agenda

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - assinatura do protocolo de cooperação para o combate ao abandono indevido de resíduos entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

Governo recorre à GNR para apertar fiscalização ao abandono de resíduos A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a Águas e Resíduos da Madeira (SRAP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinam amanhã, pelas 10h00, "um protocolo de cooperação para o combate ao abandono indevido de resíduos", numa cerimónia que decorrerá no Auditório da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

11h00 - lançamento da Bordaterapia, iniciativa da empresa Bordal, que será desenvolvida em vários locais emblemáticos da Madeira. O lançamento decorrerá no Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira.

15h00 - Centro de Química da Madeira promove a conferência 'Adaptive Immune System: Immunological Memory and Iron Dependence', na sala 16, do Campus Universitário da Penteada.

17h00 - o CD Nacional promove uma conferência de apresentação da nova aplicação móvel.

17h00 - Abertura do VivaCidade, no Largo do Chafariz.

Efemérides

1862 - Napoleão III declara guerra ao dirigente mexicano Juarez.

1889 - Nasce o britânico Charles Spencer Chaplin, Charlot, cineasta, realizador, ator de teatro e cinema, figura-chave do século XX. Realizou Uma da Manhã (1916), O Rinque (1916), The Vagabond (1916) e Easy Street (1917).

1912 - Harriet Quimby torna-se a primeira mulher a pilotar uma aeronave, monoplano francês Blériot de Dover, sobre o Canal da Mancha.

1945 - II Guerra Mundial. Tropas norte-americanas entram em Nuremberga, Alemanha.

Foto Arquivo/DR

1948 - É criada a Organização Europeia para a Cooperação Económica (OECE) em Paris, atual OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, de que Portugal é membro fundador.

1970 - Uma avalanche de neve em Sallanches, França, soterra um sanatório de crianças, causando a morte de 72 pessoas.

1972 - Lançamento da nave espacial norte-americana Apolo16, do Complexo de Lançamento 39, no Kennedy Space Center, na Florida, Estados Unidos.

Foto Arquivo/DR

1980 - O Irão anuncia a formação do Exército Revolucionário Islâmico e apela a uma guerra santa, com o objetivo de derrubar o governo do Iraque.

1990 - Rosa Mota vence, pela terceira vez, a maratona de Boston, no estado norte-americano do Massachusetts, nos Estados Unidos

1992 - Carlo de Benedetti, presidente do grupo de informática Olivetti, é condenado a seis anos e quatro meses de prisão por responsabilidade na falência do Banco Ambrosiano, em Itália.

2000 - Violência na discoteca Luanda, em Lisboa, causa a morte a sete pessoas e ferimentos em 65.

Foto Arquivo/DR

2003 - Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta e Chipre assinam, em Atenas, Grécia, o Tratado de Adesão à União Europeia, que se tornará efetivo a 01 de maio de 2004.

2005 - O cardeal camerlengo (pessoa encarregue de verificar se o Papa morreu e de lhe retirar do dedo este símbolo do poder pontifício) procede à destruição do "Anel do Pescador" usado pelo Papa João Paulo II, no Vaticano.

2007 - Trinta e três pessoas, incluindo o homicida, morrem na Universidade Virgínia Tech, situada a 400 quilómetros a sudoeste de Woshington, no tiroteio mais mortífero num estabelecimento escolar nos Estados Unidos.

Foto Arquivo/DR

2014 - Naufrágio do "ferry" Sewol, na Coreia do Sul, causa a morte de 304 pessoas, a maioria estudantes do secundário.

Pensamento do dia