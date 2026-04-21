Versatilidade e elegância do Bordado da Madeira promovidas no Salão Imobiliário de Portugal

O Governo Regional, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), promove, este fim-de-semana, o Bordado da Madeira na edição deste ano do Salão Imobiliário de Portugal.

Numa iniciativa que ganhou forma a partir do convite da INVEST Madeira, a elegância e versatilidade deste produto madeirense vão estar em destaque na Feira Internacional de Lisboa, entre 23 e 25 de Abril, com a mostra 'Decore com Bordado da Madeira', com destaque para peças das linhas de banho, cama e mesa, provenientes das suas colecções.

Esta participação, que promove o Bordado da Madeira enquanto elemento integrante na decoração de uma casa, conta com a colaboração da Vista Alegre, que apresença peças de decoração, reforçando o diálogo entre tradição e design.

Foram envolvidos nesta acção de promoção os operadores de Bordado da Madeira que dispõem, actualmente, de espaço aberto ao público, nomeadamente a Abreu&Araújo, a Bordal, a Gês Bordados, através da loja Mãos de Fada, e Luís de Sousa, com a Casa do Turista, que terão espaço de divulgação das suas colecções, através da informação personalizada. As peças em vimes da artesã Catarina Jesus e da bordadeira de casa Firmina Abreu serão, igualmente, associadas à mostra. A bordadeira irá, inclusive, demonstrar ao vivo a arte do Bordado da Madeira, fomentando a interactividade com os visitantes.

