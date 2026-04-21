Acordo com o Benfica para abertura de uma bancada para os adeptos do Marítimo

O Marítimo prepara mais uma romaria no Continente, desta feita com destino ao Seixal onde, no domingo, vai defrontar o Benfica B, num dos jogos da 31.ª jornada da II Liga. E esta promete ser a maior romaria já efectuada ao longo da temporada em todos as localidades e campos onde os verde-rubros jogaram, prevendo-se à volta de 1.200 adeptos no Seixal Campus.



Segundo o DIÁRIO apurou, o Marítimo já acordou com o Benfica a abertura da bancada Topo no Seixal Campus, onde habitualmente joga a equipa B 'encarnada' e que normalmente está encerrada, e respectiva cedência de bilhetes a serem vendidos posteriormente aos adeptos maritimistas.



Recorde-se que o Marítimo precisa de dois pontos para assegurar, desde logo, a subida à I Liga, propósito que não foi conseguido em Torres Vedras, onde 800 adeptos do clube marcaram presença entre o entusiasmo, a festa e a desilusão. Agora segue-se o segundo 'match-point' que está ao dispor da formação orientada por Miguel Moita para alcançar o objectivo perseguido por todos os maritimistas.



Neste contexto, tudo indica que, no domingo, o Marítimo terá o maior contingente de adeptos no apoio à equipa esta temporada, depois já dos 1.022 que estiveram em Alverca, aquando da vitória por 2-1 sobre a União de Leiria.



O Marítimo defronta o Benfica B no domingo, 26 de Abril, no Seixal Campus, pelas 18 horas, em jogo que será transmitido pela Benfica TV.