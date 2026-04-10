Festival urbano dá vida à cidade do Funchal entre 16 e 18 de Abril

A Câmara Municipal do Funchal promove de 16 a 18 de Abril a 4.ª edição do festival urbano ‘VivaCidade’, uma iniciativa cultural que vai dinamizar a capital madeirense de forma descentralizada, através de uma programação artística diversificada.

O projecto, fruto de um investimento municipal de cerca de 30 mil euros, visa transformar espaços públicos emblemáticos do Funchal em palcos para música, teatro, dança, artes circenses e outras expressões culturais, envolvendo artistas locais e proporcionando experiências únicas a residentes e visitantes.

Durante três dias, o ‘VivaCidade’ vai promover diversas expressões artísticas em quatro horários distintos (17h, 17h30, 18h e 18h30) em seis pontos icónicos do Funchal, nomeadamente na Praça do Carmo, no Largo do Chafariz, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Miradouro de São Roque, no Miradouro do Parque de Santa Catarina e no Miradouro de São Gonçalo.

Com 12 momentos, o destaque da programação da edição deste ano do ‘VivaCidade’ são os ateliers, uma inovação que prima pela partilha. A 4.ª edição do evento contará com a continuidade do ‘Ruas Que Falam’, que terá como tema ‘Noites da Madeira’ e decorrerá no Parque de Santa Catarina.

O evento vai envolver centenas de pessoas e promete captar a atenção de milhares de transeuntes locais, bem como turistas, proporcionando uma experiência cultural única.

O 'VivaCidade', evento que conta com o DIÁRIO como media partner, foi apresentado esta sexta-feira, 10 de Abril, no Átrio dos Paços do Concelho, pelo chefe de divisão de Turismo, Protocolo e Eventos, Ricardo Araujo, com a presença do presidente do Município do Funchal, Jorge Carvalho.

Na ocasião, o edil funchalense agradeceu o "compromisso de instituições, dos colaboradores do município e de todos os que se disponibilizaram a dar corpo ao VivaCidade 2026", destacando que o programa deste ano é "capaz de voltar a colocar a arte e a cultura particularmente nestes três dias no centro da vida dos munícipes da cidade do Funchal".

Programação:

O evento 'VivaCidade' arranca na próxima quinta-feira, 16 de Abril, com início às 17 horas no Largo do Chafariz, onde será apresentado o espectáculo de teatro 'Os Bailarinos', pelo Ahau Marionetas. Meia hora depois, a Praça do Carmo recebe a exibição de dança 'Saudade', pela Artística – Estúdio de Artes Performativas. Às 18 horas, a Rua Dr. Fernão de Ornelas acolhe uma iniciativa que conjuga pintura e música, promovida pela artista BSP, seguindo-se, às 18h30, a actuação de dança 'Rodopio Pitoresco' no Miradouro de São Gonçalo.

Na sexta-feira, dia 17, a programação tem início à mesma hora e local, com actuação musical de Saltyman, prosseguindo às 17h30 com o espectáculo de magia 'Mago é Bom', na Praça do Carmo. Às 18 horas, decorre o momento musical 'Tu & Eu' na Rua Dr. Fernão de Ornelas, terminando o dia com a actuação do DJ Oxy (Romano Faria), a partir das 18h30, no Miradouro de São Roque.

No sábado, último dia do evento, o Largo do Chafariz acolhe, às 17 horas, o atelier 'Barro Cru', dinamizado por Miguel Ramos, seguindo-se, na Praça do Carmo, o atelier 'Tecelagem em Família', por Helena Berenguer. Às 18 horas, realiza-se a actividade 'Malabarismo em Família', pelo Teatro Bolo do Caco, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, culminando a programação, às 18h30, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, com o projecto 'Ruas que Falam', subordinado ao tema 'Noites da Madeira', que vai juntar Vítor Sardinha e Jorge Borges à mesa com moderação do director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Os ateliers são dirigidos ao público em geral, mediante inscrição prévia na plataforma digital funchal.pt.