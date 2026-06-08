Parque Empresarial de Câmara de Lobos vai ganhar três novos lotes

O Parque Empresarial de Câmara de Lobos vai ser ampliado com três novos lotes destinados a acolher novas unidades empresariais, numa resposta à elevada procura por espaços industriais e logísticos no concelho.

O anúncio foi feito por Gonçalo Pimenta, presidente da Madeira Parques Empresariais, durante a cerimónia de entrega de distinções às empresas instaladas nos parques empresariais do PEZO e de Câmara de Lobos, realizada no Museu de Imprensa, no âmbito das comemorações dos 25 anos da empresa.

Segundo explicou, o Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais apresentou à Câmara Municipal de Câmara de Lobos um pedido de informação prévia para alteração do loteamento actual, com vista ao reforço da capacidade de acolhimento empresarial.

“Face à grande procura por parte de empresários, a Madeira Parques requereu um pedido de informação prévia à autarquia de Câmara de Lobos, no sentido de se pronunciar sobre uma alteração do loteamento, visando a expansão do actual parque”, afirmou.

A proposta prevê a criação de três novos lotes de maiores dimensões, incluindo uma área aproximada de 37 mil metros quadrados e outra de cerca de 20 mil metros quadrados, da qual resultarão dois novos lotes destinados à futura implantação de edifícios.

Gonçalo Pimenta revelou ainda que o Município de Câmara de Lobos já emitiu parecer favorável às alterações propostas, fazendo questão de agradecer a celeridade do presidente da autarquia e dos respectivos serviços técnicos.

“Tenho a satisfação de partilhar que o município já emitiu parecer favorável às alterações propostas pela Madeira Parques, transitando agora o processo para o nosso departamento técnico”, adiantou.

A Madeira Parques já dispõe de potenciais clientes para as novas áreas, provenientes de diversos sectores de actividade, com intenção de investir na construção de novas unidades fabris.

Entre os projectos previstos estão empresas ligadas às cantarias, à metalomecânica e à construção civil, bem como a criação de um novo centro logístico em Câmara de Lobos, com uma área aproximada de 37 mil metros quadrados.

“Este investimento terá um impacto significativo na dinamização económica da Região, promovendo a criação de emprego e o reforço da actividade empresarial local”, sublinhou Gonçalo Pimenta.

Actualmente, os parques empresariais geridos pela Madeira Parques acolhem cerca de 230 empresas e mais de 1.300 trabalhadores directamente afectos a estas infraestruturas, números que o responsável considera demonstrativos da importância económica da empresa para a Região.

O volume de negócios da Madeira Parques situa-se em cerca de três milhões de euros anuais. Gonçalo Pimenta destacou ainda que, nos últimos três anos, não se verificou necessidade de injecções de capital público, facto que considerou motivo de orgulho para toda a equipa.

Na mesma cerimónia, o presidente da Madeira Parques Empresariais anunciou também o nascimento da segunda comunidade de energia renovável e de autoconsumo num parque empresarial gerido pela instituição.

O projecto será implementado no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, em parceria com a FactorENERGIA, e prevê a instalação de uma unidade fotovoltaica com 300 kW de potência instalada, numa área aproximada de 1.350 metros quadrados.

A produção estimada ronda os 420 MWh de energia renovável, reforçando a aposta da Madeira Parques na sustentabilidade e numa gestão orientada para o crescimento a longo prazo.

A cerimónia ficou ainda marcada pela distinção das 67 empresas instaladas nos parques empresariais do PEZO e de Câmara de Lobos, ambos com taxa de ocupação de 100%.

Foram atribuídos diplomas a todas as empresas, bem como prémios de antiguidade, boas práticas ambientais, rookie e instituições, numa iniciativa que pretendeu reconhecer o contributo do tecido empresarial para o desenvolvimento económico do concelho e da Região.