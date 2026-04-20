25 de Abril é “data primeira”

A Comissão para as Comemorações do 25 de Abril na Madeira considerou esta segunda-feira que o 25 de Abril é a “data primeira” da democracia portuguesa, sublinhando que sem a revolução de 1974 “nada teria sido possível” no regime democrático actual.

Em conferência de imprensa, no Largo do Município, no Funchal, o porta-voz Henrique Sampaio destacou que 2026 é um ano “extremamente importante” do ponto de vista histórico, assinalando os 50 anos de vários marcos fundamentais, como a Constituição da República, as primeiras eleições legislativas, presidenciais, regionais e autárquicas.

O responsável lembrou que, durante décadas, Portugal viveu sem eleições livres, referindo episódios como as eleições presidenciais de 1958, marcadas por alegadas irregularidades, que opuseram Humberto Delgado ao almirante Américo Tomás.

Henrique Sampaio sublinhou ainda que, na Madeira, o 25 de Abril só se fez sentir a 1 de Maio de 1974, data que marcou a maior manifestação alguma vez realizada no Funchal, com concentração precisamente no Largo do Município.

Quanto às comemorações deste ano, está prevista para sábado uma concentração naquele local, às 15 horas, seguida de uma marcha pelas ruas Câmara Pestana, Avenida Zarco e Avenida do Mar, até à Assembleia Legislativa da Madeira, onde decorrerão intervenções e momentos culturais.

A Comissão admite ainda vir a promover outras iniciativas ao longo de 2026, embora, para já, não existam acções concretas definidas, mantendo em aberto novas comemorações no âmbito das efemérides dos 50 anos da democracia.